Lutter contre la commercialisation abusive de préparations pour nourrissons

L’influence de l’industrie, notamment le lobbying contre les mesures vitales de soutien à l’allaitement maternel, met gravement en péril la santé et les droits des femmes et des enfants. C’est ce qu’indique une nouvelle série de trois articles publiés mercredi dans la revue The Lancet.



Lire l'article complet