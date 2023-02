RCA : 465 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires croissants en 2023

La crise humanitaire en République centrafricaine (RCA) continue d'être exacerbée par la violence contre les civils et l'insécurité dans les zones en dehors des centres urbains, obligeant plus d'un Centrafricain sur cinq à entrer et sortir du pays, a prévenu mardi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).



