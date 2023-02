États-Unis. Après 46 ans d’emprisonnement, il est temps de libérer Leonard Peltier

par Amnesty International

À l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le militant amérindien Leonard Peltier le 6 février, Amnesty International appelle à nouveau le président Joe Biden à lui accorder la grâce. Leonard Peltier a passé plus de 46 ans en prison aux États-Unis, dont une partie à l'isolement, purgeant deux peines de réclusion à perpétuité pour meurtre



