Syrie. Une action internationale doit être mise en place après le séisme ayant frappé des régions ravagées par la guerre

par Amnesty International

En réaction aux tremblements de terre catastrophiques ayant touché la Turquie et la Syrie lundi 6 février au matin, Aya Majzoub, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Amnesty International exprime ses plus sincères condoléances aux familles ayant perdu des proches lors de ces séismes dévastateurs. Si des […]



