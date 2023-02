Curaçao. Les autorités continuent de détenir des Vénézuélien·ne·s et de leur refuser une protection internationale

par Amnesty International

Dans son nouveau rapport rendu public le 7 février 2023 sous le titre Curaçao: Little improvement in Protection of Venezuelans, Amnesty International révèle que la situation des Vénézuéliennes et des Vénézuéliens en quête de protection à Curaçao ne s’est pas vraiment améliorée depuis son précédent rapport, Still no Safety, en 2021. Malgré les timides mesures prises […] The post Curaçao. Les autorités continuent de détenir des Vénézuélien·ne·s et de leur refuser une protection internationale appeared first on Amnesty International. ]]>



