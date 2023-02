Nigeria : L'impunité et l'insécurité menacent les élections

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux femmes nigérianes déposaient leurs bulletins de vote dans des boites prévues à cet effet lors des élections présidentielle et législatives le 23 février 2019 à Daura, dans l'État de Katsina situé dans le nord-ouest du Nigeria. © 2019 Pius Utomi Expei/AFP via Getty Images (Abuja, le 6 février 2023) – L'incapacité des autorités nigérianes à faire rendre des comptes pour les abus liés aux élections passées, ainsi que l'insécurité généralisée dans tout le pays, menacent le bon déroulement des prochaines élections générales de 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.…



Lire l'article complet