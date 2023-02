« Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard », plaide le chef de l’ONU en présentant ses priorités pour 2023

Devant l’Assemblée générale des Nations Unies, António Guterres a présenté lundi, avec fermeté et urgence, ses sept priorités pour l’année 2023 : le droit à la paix ; les droits sociaux et économiques ; le droit à un environnement propre, sain et durable ; le respect de la diversité et de l’universalité des droits culturels ; le droit à la pleine égalité entre les sexes ; les droits civils et politiques ; et les droits des générations futures.



Lire l'article complet