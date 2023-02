RD Congo : Les atrocités de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes déplacées par les combats entre le groupe armé M23 et les forces gouvernementales congolaises se regroupent au nord de Goma, en République démocratique du Congo, le 25 novembre 2022. © 2022 AP Photo/Jerome Delay Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a procédé à des exécutions sommaires et au recrutement forcé de civils dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. En réponse à l’offensive du M23, l’armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique responsables d’exactions. Les parties belligérantes…



