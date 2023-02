Soudan du Sud : Visite du pape sur fond de violations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président sud-soudanais Salva Kiir tenait les mains du pape François lors d'une audience privée au Vatican, le 16 mars 2019. © 2019 AP Photo/Alessandra Tarantino (Nairobi, le 3 février 2023) - La visite du pape François au Soudan du Sud, du 3 au 5 février, est l'occasion d'appeler les dirigeants de ce pays à respecter les voix dissidentes, à aborder la crise des droits humains et à mettre fin à l'impunité généralisée, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui ; le pape est accompagné de hauts dignitaires des églises anglicanes et presbytériennes, « Le pape et les…



Lire l'article complet