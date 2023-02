Finlande. La nouvelle loi sur la reconnaissance du genre est « une grande avancée pour la protection des droits des personnes transgenres »

par Amnesty International

L’adoption de la loi en Finlande abolissant les critères néfastes qui imposent aux personnes transgenres de subir des procédures médicales et psychiatriques intrusives avant de pouvoir faire reconnaître leur genre est une victoire majeure pour l’égalité, a déclaré Amnesty International le 1er février 2023. Cette nouvelle loi – adoptée par 113 votes contre 69 – supprime l’obligation pour les […] The post Finlande. La nouvelle loi sur la reconnaissance du genre est « une grande avancée pour la protection des droits des personnes transgenres » appeared first on…



