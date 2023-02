Tunisie. Les condamnations de six civils par des tribunaux militaires doivent être annulées

par Amnesty International

Les tribunaux militaires tunisiens devraient immédiatement annuler les condamnations récentes de six civils, parmi lesquels quatre politiciens de l'opposition et un avocat de renom, et relâcher ceux qui ont déjà été placés en détention, a déclaré Amnesty International jeudi 2 février. Le 20 janvier, la Cour d'appel militaire a condamné Seifeddine Makhlouf, Maher Zid, Nidhal Saoudi, et […]



