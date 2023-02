Visite du pape François en RDC : le pays connaît la plus grande crise de la faim en Afrique, avertit le PAM

Alors que les foules en République démocratique du Congo (RDC) se pressaient jeudi pour entendre le message de solidarité du pape François lors de la troisième journée de sa visite en Afrique centrale, l'ONU a averti que ce pays connaît la plus grande crise de la faim en Afrique et que les agences humanitaires font face à des demandes croissantes et à une diminution des fonds.



