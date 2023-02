Myanmar. Les mesures prises par le Canada et le Royaume-Uni pour ne plus fournir de carburant à l’armée de l’air est une grande avancée dans la lutte contre les crimes de guerre

par Amnesty International

En réaction aux mesures annoncées par les gouvernements britannique et canadien pour faire barrage à l'approvisionnement de l'armée du Myanmar en carburant d'aviation, Montse Ferrer, chercheuse sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains à Amnesty International, a déclaré : « Les initiatives prises en vue de stopper l'approvisionnement en carburant d'aviation de l'armée



