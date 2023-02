Burundi : La condamnation d’une journaliste viole le droit à la liberté d’expression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Floriane Irangabiye © Privé. La condamnation de la journaliste burundaise Floriane Irangabiye pour « atteinte à l’intégrité du territoire national », le 2 janvier 2023, viole ses droits à la liberté d’expression et à un procès équitable, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. La Haute Cour de Mukaza l’a condamnée à 10 ans de prison et à une amende de 1 000 000 francs burundais (480 USD). Les avocats de Floriane Irangabiye ont interjeté appel le 23 janvier. D'après le verdict du tribunal, sa condamnation fait suite à une émission diffusée sur Radio Igicaniro qu’elle…



Lire l'article complet