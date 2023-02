Les médicaments contrefaits tuent des centaines de milliers de personnes dans les pays du Sahel, rapporte l’ONUDC

Dans son dernier rapport sur les menaces induites par le crime organisé, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) décrit les conséquences de l’intense trafic de médicaments contrefaits dans les pays du Sahel, alimenté par la pénurie de produits pharmaceutiques, la dépendance envers les importations et la complicité de multiples réseaux clandestins et officiels.



