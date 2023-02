Islande. Il faut mettre un terme à l’utilisation abusive du placement à l’isolement cellulaire

par Amnesty International

L’Islande fait un usage très excessif de l’isolement cellulaire en détention provisoire, violant ainsi l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui a de graves conséquences pour les accusé·e·s et leur droit à un procès équitable, écrit Amnesty International dans un rapport publié le 31 janvier 2023. Elle appelle […] The post Islande. Il faut mettre un terme à l’utilisation abusive du placement à l’isolement cellulaire appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet