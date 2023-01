Pérou. Amnesty International charge une équipe de réaction aux crises d’enquêter sur des violations graves des droits humains

par Amnesty International

Après avoir suivi de près la situation au Pérou, Amnesty International a dépêché une équipe spécialisée dans la réaction aux crises, afin qu'elle enquête sur les graves violations des droits humains et possibles crimes au regard du droit international commis dans le contexte de la vague de manifestations ayant commencé en décembre dernier. « Le Pérou […]



