Le summum de l’impunité en République centrafricaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Hassan Bouba s'adresse aux habitants de Ngakobo lors d'un déplacement ministériel dans la province de Ouaka, en République centrafricaine, le 23 janvier 2023. © Gouvernement de la République centrafricaine La semaine dernière, Hassan Bouba, ministre de l’Élevage et de la santé animale de la République centrafricaine, a tenu une conférence de presse lors d’un déplacement ministériel. Il était à Ngakobo, une ville de la province de Ouaka. Il a parlé de la hausse des violences commises par les groupes armés dans la région, déclarant que c’était « inacceptable » et appelant…



