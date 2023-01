Prouver qui vous êtes : remédier au sort des personnes sans identité

Les personnes qui n'ont pas d'identité légale et ne peuvent pas prouver qui elles sont risquent de se retrouver sans opportunités et très vulnérables dans la société. Le Groupe de travail sur l'Agenda de l'identité juridique de l'ONU vise à aider plus de 300 millions de personnes à acquérir une identité légale dans leur pays d'ici 2025.



