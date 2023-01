Des décès mettent en lumière l’inhumanité du système de détention de migrants au Canada

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un manifestant tenait une pancarte devant une prison provinciale à Toronto lors d'un rassemblement contre la détention des migrants, en 2022. © 2022 Samer Muscati/HRW Le 28 janvier 2022, Bryan Arthur Stone, un père de famille âgé de 56 ans, s’est donné la mort au Centre de surveillance de l’immigration de Laval, au Québec, alors qu’il était sous la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Un an plus tard, l’AFSC refuse toujours de rendre publics les détails de cette affaire, invoquant la protection de la vie privée. Mais des informations ont filtré…



