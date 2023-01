Kirghizistan. La décision du gouvernement de fermer une station de radio porte un nouveau coup au droit à la liberté d’expression

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les autorités au Kirghizistan ont demandé aux tribunaux de fermer Radio Azattyk, le service national de la station américaine Radio Free Europe/Radio Liberty, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La fermeture de Radio Azattyk serait une attaque marquante et forte



