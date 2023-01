Maroc. Un ressortissant saoudien risque de subir des actes de torture s’il est extradé

par Amnesty International

Le citoyen saoudien Hassan Al Rabea, arrêté à l'aéroport de Marrakech au Maroc alors qu'il se rendait en Turquie le 14 janvier, ne doit pas être renvoyé en Arabie saoudite où il risquerait de subir des actes de torture et autres violations des droits humains, a déclaré Amnesty International le 26 janvier 2023. Interpellé à la demande



