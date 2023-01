Russie. La décision de justice concernant la dissolution du Groupe Helsinki de Moscou, organisation de défense des droits humains, est illégale

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal en Russie a fait droit à la demande du ministère de la Justice de dissoudre le Groupe Helsinki de Moscou, la plus ancienne organisation de défense des droits humains du pays, Marie Struthers, directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La […] The post Russie. La décision de justice concernant la dissolution du Groupe Helsinki de Moscou, organisation de défense des droits humains, est illégale appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet