Inde/ Égypte. Il faut remédier à la crise des droits humains que connaissent ces deux pays

par Amnesty International

Les autorités indiennes et égyptiennes doivent remédier à la crise des droits humains et de l’impunité que connaissent les deux pays, a déclaré Amnesty International le 26 janvier 2023, tandis que l’Inde accueille le président égyptien Abdel Fattah El Sissi en tant qu’invité d’honneur des festivités du Jour de la République. Ces dernières années, les autorités de […] The post Inde/ Égypte. Il faut remédier à la crise des droits humains que connaissent ces deux pays appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet