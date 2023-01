Cameroun : Meurtre d’un éminent journaliste d’investigation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes en deuil disposent des bougies dans une salle de Radio Amplitude FM où un portrait du journaliste Martinez Zogo a été placé pour lui rendre hommage, dans le quartier Elig Essono à Yaoundé, au Cameroun, le 23 janvier 2023. © DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images Les autorités camerounaises devraient mener une enquête efficace et transparente sur le meurtre de Martinez Zogo, un éminent journaliste d’investigation, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Zogo était le directeur de la station de radio Amplitude FM et dénonçait régulièrement la corruption…



