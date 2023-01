Le développement est la seule voie vers une paix durable, rappelle la Vice-Secrétaire générale

Lors d’un débat, jeudi, au Conseil de sécurité sur la consolidation et le maintien de la paix, Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l’ONU, a rappelé le lien étroit entre l’instabilité, les conflits et le retard en matière de développement durable dans de nombreux pays. Elle a appelé à des politiques nationales inclusives qui répondent aux griefs des populations et aident à stabiliser les sociétés fragiles.



