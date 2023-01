Eswatini : Meurtre brutal d’un avocat défenseur des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'avocat Thulani Maseko, spécialisé dans la défense des droits humains, photographié lors d’une interview par l’Agence France-Presse le 22 septembre 2018 à Lobamba, en Eswatini (ex-Swaziland), dans le sud de l’Afrique. Maseko a été tué le 21 janvier 2022 à son domicile dans le quartier de Luhleko, à Bhunya, dans l’ouest de ce pays. © 2018 Gianluigi Guercia/AFP via Getty Images (Johannesburg, le 25 janvier 2023) – Les autorités d'Eswatini devraient autoriser l'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et transparente sur le meurtre brutal de l'éminent avocat…



