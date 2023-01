Journée des femmes dans le multilatéralisme : « L’égalité des droits ne peut pas attendre », plaide la cheffe de l’UNESCO

La cheffe de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a souligné mercredi, à l’occasion de la Journée internationale des femmes dans le multilatéralisme, la nécessité de parvenir à l’égalité des sexes à l’échelle mondiale et de lutter contre les discours de haine, en particulier ceux qui ciblent les femmes et les filles en ligne.



