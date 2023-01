L’Afrique du Sud examine une action collective historique intentée par des femmes et des enfants zambiens pour empoisonnement au plomb

par Amnesty International

La chambre de la Cour suprême du sud de la province de Gauteng, à Johannesburg, continuera d'examiner une affaire sans précédent intentée par des femmes et des enfants zambiens contre le géant minier Anglo American afin d'obtenir des réparations pour un empoisonnement au plomb, ont annoncé des organisations de défense des droits humains le 23 […]



