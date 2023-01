Liban. Les autorités doivent permettre à l’enquête sur l’explosion meurtrière survenue à Beyrouth de continuer

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle les autorités libanaises refusent de laisser le juge Tarek Bitar reprendre son enquête sur l'explosion meurtrière de Beyrouth, après même qu'il a présenté une analyse juridique détaillée qui l'autoriserait à le faire, Aya Majzoub, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Les […]



