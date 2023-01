Syrie. Les forces gouvernementales doivent lever le siège imposé aux civil·e·s dans les zones à majorité kurde du gouvernorat d’Alep

par Amnesty International

Les forces gouvernementales syriennes doivent lever le blocus imposé aux civil·e·s dans les zones à majorité kurde du gouvernorat d’Alep (nord du pays), qui empêche les habitant·e·s d’obtenir du carburant et d’autres produits de première nécessité, a déclaré Amnesty International le 24 janvier 2023. Depuis l’imposition du blocus par le gouvernement en août 2022, des dizaines […] The post Syrie. Les forces gouvernementales doivent lever le siège imposé aux civil·e·s dans les zones à majorité kurde du gouvernorat d’Alep appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet