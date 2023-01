Yémen. Il faut supprimer le système restrictif de la tutelle masculine qui empêche des femmes de sortir de prison

par Amnesty International

Au Yémen, le gouvernement internationalement reconnu et les autorités houthies de facto doivent libérer les femmes qui ont purgé leur peine de prison mais demeurent détenues arbitrairement parce qu'il n'y a pas de tuteur masculin pour les accompagner à leur sortie, a déclaré Amnesty International le 25 janvier 2023. En effet, les autorités pénitentiaires gardent dans […]



