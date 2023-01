La justice sociale et économique peut nous préserver des génocides, plaident des hauts responsables de l’ONU

Les participants à une réunion du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) consacrée aux mesures économiques et sociales visant à prévenir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, ont tous rappelé que la justice sociale et économique, alliée à la reconnaissance de « la dignité et de la valeur de la personne humaine » sont essentielles pour éviter les crimes atroces.



