Images de science : Comment les neurones créent les souvenirs

Quelle est donc cette guirlande, une décoration de Noël ? Une vue nocturne d’une autoroute prise par un drone ?Il s’agit en fait d’une partie d’un neurone impliqué dans nos capacités de mémorisation : on voit en gris une dendrite (un des nombreux prolongements d’un neurone) et, en blanc, des synapses (les zones de communication chimique entre neurones). Les trajectoires multicolores reflètent les protéines qui, sur les synapses, accueillent les messagers chimiques en provenance d’autres neurones. On pensait jusqu’à présent que ces protéines, les « récepteurs de neurotransmetteurs »,…