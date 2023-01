Eswatini. Il faut faire tout ce qui est possible afin que justice soit rendue après l’homicide illégal de Thulani Maseko

par Amnesty International

Les autorités de l'Eswatini (ex-Swaziland) doivent veiller à ce que l'homicide illégal de Thulani Maseko fasse l'objet dans les meilleurs délais d'une enquête efficace, approfondie, impartiale et transparente, sans aucune ingérence gouvernementale, a déclaré Amnesty International lundi 23 janvier. L'homicide illégal de Thulani Maseko, défenseur des droits humains et avocat, illustre la répression croissante des voix



