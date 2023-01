« Devenons tous les champions dont l’océan a besoin » - António Guterres

Au troisième et dernier jour de sa visite au Cabo Verde, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est adressé au participants du Sommet de la course Ocean Race réunis à Mindelo, déclarant que « la crise que connaît l’océan est une course que nous devons remporter ».



Lire l'article complet