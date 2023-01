Cabo Verde est en première ligne de la crise climatique - António Guterres

Comment un pays peut-il s’assurer un avenir durable alors que 99,3% de son territoire est constitué d’eau ? A l'occasion de la course de voiliers The Ocean Race, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est arrivé samedi à Cabo Verde pour examiner certaines des réponses et des solutions innovantes mises en œuvre dans cet archipel de 10 îles situé au milieu de l’Atlantique.



Lire l'article complet