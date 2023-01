Russie. Deux ans après l’arrestation d’Alexeï Navalny, des figures de l’opposition ont été muselées, incarcérées ou exilées

par Amnesty International

Au cours des deux années écoulées depuis les manifestations de masse ayant eu lieu en Russie contre l’arrestation à caractère politique d’Alexeï Navalny, militant d’opposition de premier plan, les autorités russes ont tenté sans relâche de démanteler ce mouvement de protestation et de répandre la peur parmi les personnes défendant les droits humains. Le Kremlin […] The post Russie. Deux ans après l’arrestation d’Alexeï Navalny, des figures de l’opposition ont été muselées, incarcérées ou exilées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet