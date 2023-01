Cameroun : la mort de martinez zogo ne doit pas rester impunie

par Amnesty International

Réagissant à l’enlèvement et la mort du journaliste camerounais Martinez Zogo, dont le corps a été retrouvé le 22 janvier à proximité de Yaoundé, Samira Daoud, Directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale à Amnesty International, déclare : « Martinez Zogo, un journaliste respecté du pays et ancien directeur général de la radio privée Amplitude FM, […] The post Cameroun : la mort de martinez zogo ne doit pas rester impunie appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet