Cisjordanie : Les nouvelles règles d'entrée isolent davantage les Palestiniens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un panneau routier indique le passage du pont Allenby/King Hussein vers la Jordanie, dans la ville de Jéricho, en Cisjordanie occupée par Israël. © 2021 Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images (Jérusalem) – De nouvelles directives israéliennes sur l’accès à la Cisjordanie pour les étrangers menacent d'isoler davantage les Palestiniens en les écartant de leurs proches et de la société civile mondiale, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces directives, entrées en vigueur en octobre 2022 et modifiés en décembre 2022, établissent des procédures détaillées d'entrée…



Lire l'article complet