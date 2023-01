Rwanda : Mort suspecte d'un journaliste d'investigation

par Human Rights Watch

Click to expand Image John Williams Ntwali. © Privé (Nairobi, le 20 janvier 2023) – Les autorités rwandaises devraient autoriser une enquête efficace, indépendante et transparente sur la mort suspecte de John Williams Ntwali, journaliste d'investigation de premier plan et rédacteur en chef du journal The Chronicles, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ntwali était régulièrement menacé en raison de son travail de journaliste dénonçant les violations des droits humains au Rwanda, et avait fait part de ses inquiétudes quant à sa sécurité à Human Rights Watch, ainsi qu’à des journalistes.…



