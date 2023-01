Liban. Des Syrien·ne·s ayant survécu à un naufrage auraient été expulsés

par Amnesty International

En réaction aux informations choquantes selon lesquelles près de 200 réfugié·e·s syriens secourus d'un bateau en train de couler au large de la côte du Liban à la Saint-Sylvestre ont été expulsés illégalement et remis aux autorités syriennes, Aya Majzoub, directrice adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « L'expulsion manifeste […]



