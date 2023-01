Rwanda : Un homme politique condamné pour avoir prétendument terni l’image du pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Théophile Ntirutwa. © Privé La condamnation d’un homme politique rwandais de l’opposition pour avoir prétendument terni l’image du pays est un exemple de l’utilisation abusive de longue date du système judiciaire pour étouffer la liberté d’expression et d’association, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 16 décembre 2022, la chambre de la Haute Cour de Rwamagana a condamné Théophile Ntirutwa, membre du parti d’opposition non enregistré Dalfa-Umurinzi, à sept ans de prison pour avoir répandu « des informations fausses ou des propagandes nuisibles avec l’intention…



