L’Initiative céréalière de la mer Noire a permis d’exporter près de 18 millions de tonnes de denrées alimentaires

L'Initiative céréalière de la mer Noire, négociée par l'ONU et signée en juillet dernier dans un contexte de pénurie mondiale et de hausse des prix exacerbée par la guerre en Ukraine, a maintenant permis à 17,8 millions de tonnes de céréales et d’autres denrées alimentaires d'atteindre des millions de personnes dans le monde.



Lire l'article complet