Comment bien soigner ses cicatrices afin de les atténuer

Ablation d’une tumeur de la peau sur le visage ou le corps, accident ou blessure qui a nécessité des points de suture, intervention chirurgicale… Les coupures laissent des traces sur notre épiderme, et l’on souhaite généralement que ces cicatrices guérissent rapidement et soient les moins visibles possibles.La majorité des cicatrices se forment dans les six premiers mois suivant une blessure. Si l’on veut en minimiser les conséquences, il faut tout d’abord s’intéresser à la cicatrisation. Ce processus complexe comporte trois…