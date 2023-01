Soudan : l'envoyé de l'ONU voit une « véritable chance » de solution politique, plus d’un an après le coup d’Etat militaire

Plus d'un an après le coup d'État militaire au Soudan, les partis politiques ont entamé ce mois-ci des pourparlers visant à rétablir une transition dirigée par des civils, que l'ONU a saluée comme une étape importante vers la paix et la démocratie.



