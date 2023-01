Algérie. Un journaliste incarcéré doit être libéré et ses organes de presse autorisés à rouvrir

par Amnesty International

Le 15 janvier, les autorités algériennes ont renouvelé arbitrairement la détention provisoire du journaliste bien connu Ihsane El Kadi en l'absence de son équipe de défense, a déclaré Amnesty International le 17 janvier 2023. Accusé d'infractions forgées de toutes pièces en lien avec la sûreté de l'État, Ihsane El Kadi doit être libéré immédiatement et les deux



