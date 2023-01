Zimbabwe. L’arrestation de membres de l’opposition illustre la répression croissante contre la liberté d’association et de réunion

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la police zimbabwéenne a arrêté le 14 janvier 25 membres de la Coalition des Citoyens pour le Changement (CCC), parti d'opposition politique, et aurait agressé physiquement l'avocat qui les représentait, la directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, Flavia Mwangovya, a déclaré : « L'arrestation de membres d'un […]



