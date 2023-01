Des sauveteurs en mer toujours en attente de justice en Grèce

par Human Rights Watch

Sarah Mardini et Sean Binder ont été jetés en prison sur la base d’accusations infondées, pour avoir aidé à secourir des migrants et des demandeurs d’asile en Méditerranée en août 2018. Quatre ans et quatre mois plus tard, ils sont finalement passés devant un tribunal avec 22 autres accusé·e·s, dans le cadre de la « plus grande affaire de criminalisation de la solidarité en Europe ». Si la Cour d’appel de Mytilène, sur l’île de Lesbos, a abandonné les charges pour les 22 autres accusé·e·s, essentiellement pour des questions de procédure, le calvaire de ces travailleur·euse·s humanitaires est loin…



