Un air de déjà vu devant le Palais de justice de Tunis

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'avocat Ayachi Hammami, poursuivi pour s'être exprimé librement, avant son audience au tribunal à Tunis, le 9 janvier 2023. © 2023 Eric Goldstein/Human Rights Watch Sous la longue présidence de Zine el-Abidine Ben Ali, la police empêchait, dans une large mesure, les associations et défenseurs des droits humains de se rassembler. Mais souvent, lorsqu’un procès politique très médiatisé avait lieu, une foule d’activistes se rassemblait devant le Tribunal de première instance de Tunis pour soutenir les accusés. Malgré la répression de plus en plus sévère qui sévit depuis…



Lire l'article complet